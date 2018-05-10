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Голый мужчина напугал покупателей квартиры
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Голый мужчина напугал покупателей квартиры 

dom.lenta.ru 8 часов назад
Фото: dom.lenta.ru
В городе Шарья Костромской области выставили на продажу квартиру, на рекламных снимках которой виден обнаженный мужчина, предположительно — владелец недвижимости. Об этом сообщает региональный портал Kostroma Today.
Фигура обнаженного мужчины отражается в зеркале ванной комнаты и частично засвечена вспышкой, на снимок попала верхняя половина его тела.
Потенциальные покупатели жилья неоднозначно отреагировали на необычную рекламу. «Некоторые попросили убрать эротику с сайта продаж, другие вовсе не против, чтобы продавец продавал квартиру, как хотел, — пишет издание. — Некоторые даже выдвинули версию, что голый мужчина — бонус к недвижимости. Кто-то предположил, что это такой рекламный ход — якобы с такими кадрами больше покупателей придет».
Желание привлечь внимание к продаваемой недвижимости периодически заставляет владельцев идти на экстравагантные поступки. Так, в 2016 году владелец выставленного на продажу коттеджа в английском графстве Йоркшир снял необычный рекламный ролик о своем доме. Главным героем двухминутного видео стал сам собственник, одетый в костюм панды и демонстрирующий преимущества особняка.
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