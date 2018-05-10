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У вас в бороде застряло: как украсить лицо мужчине
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У вас в бороде застряло: как украсить лицо мужчине 

Рамблер 1 час назад
Мода на густые окладистые бороды появилась лет пять назад. За это время почти все, кто мог отрастить на лице хоть что-то, обзавелись разной степени густоты бородами.
На каждом шагу стали открываться барбершопы и цирюльни, где мужчины могли не только сделать модную стрижку, но и скорректировать форму бороды. Не всякая борода действительно украшает лицо мужчины, к выбору форму нужно подходить осознанно и лучше посоветоваться со специалистом.
Так, например, длинная борода не идет мужчинам с короткой шеей. Круглолицым рекомендуется эспаньолка или "козлиная бородка", а тем, у кого лицо узкое, подойдет борода в форме подковы.
Но некоторые пошли дальше. В нашем видео — друзья, которые развлекаются тем, что придумывают разные способы украсить бороды.
Если вы вдохновились примером, имейте в виду, что лучше всего борода растет весной и летом, а за год длина волос на лице может достичь 14 см. Густота и скорость роста бороды зависят от гормонов и наследственности.
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