Во время грозы из Балтийского моря вылетел НЛО

НЛО выбирают для своего появления самые неожиданные места и обстоятельства. На этот раз летающая тарелка решила появиться максимально эффектно, во время грозы.

Житель латышского города Саулкраст 5 мая опубликовал видео с грозой над Балтийским морем. Если присмотреться, то станет видно, как неопознанный объект вылетел из моря и взмыл в небо. Кстати, загадочное происшествие автор заметил только дома, пересматривая материал.

Мужчина уверен, что речь идет именно об НЛО, а не о птице или дроне, судя по траектории полета.

Впрочем, Балтийское море уже становилось центром аномальной активности. Например, в 2011 году, шведские дайверы обнаружили на дне круглый объект внушительного размера, однако не смогли его исследовать, так как по их словам, некая сила не дала им приблизиться к нему. А все оборудование, особенно электронное, сразу выходило из строя. Возможно, теперь инопланетные гости вернулись за потерянным или оставленным когда-то имуществом.