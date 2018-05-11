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Парень сжег секс-игрушки, чтобы отомстить любимой
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Парень сжег секс-игрушки, чтобы отомстить любимой 

Рамблер 1 час назад
Фото: konstantynov / Depositphotos.com
Люк Хикс проник в квартиру своей 23-летней возлюбленной Даниэль Гилис, когда девушки не было дома, и сжег ее любимые секс-игрушки. Такую месть парень придумал Даниэль за то, что та отправилась на девичник со своими подругами.
В результате злостного поджога пострадали два вибратора. Чтобы совершить столь ответственный шаг, Люк выпил 15 бутылок пива, которые «заполировал» водкой с шампанским.
На самом деле парень не то чтобы был сильно против девичника, просто его расстроило, что Даниэль не оказалось дома, когда он пришел.
Facebook Даниэль Гилис
По возвращении девушка обнаружила, что не только пострадали не только ее любимые вибраторы общей стоимостью более пяти тысяч рублей, но и часть мебели в спальне.
Гилис тут же бросила горе-бойфренда, но еще девять дней он написывал ей сообщения, которые нередко носили оскорбительный характер.
Facebook Люка Хикса
Сейчас Люк Хикс обвиняется не только в нанесении ущерба своей девушке, но и в харрасменте. Тем временем его адвокат всерьез говорит о том, что парня надо простить и отпустить, потому что гадостные сообщения, которые он писал после уничтожения секс-игрушек Даниэль, были созданы в состоянии отчаяния и надежды, которую дала Люку сама Гилис — она ведь экс-бойфренда не заблокировала, а значит, типа, сама виновата.
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