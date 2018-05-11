«Наполню ванну твоей кровью»: 65 000 смс любимому

Жительницу американского города Финикс, штат Аризона, арестовали за преследование и угрозы в адрес мужчины, которого та узнала благодаря сайту знакомств. Об этом сообщает Fox News.

31-летняя Жаклин Адес (Jacqueline Ades) серьезно увлеклась новым знакомым, несмотря на то, что они сходили всего на одно свидание. Она стала преследовать его: в общей сложности она написала ему 65 тысяч сообщений. Иногда мужчина получал около 500 сообщений в день.

Пострадавший дважды заявлял на девушку в правоохранительные органы , поскольку та парковалась напротив его дома и продолжала отправлять сотни сообщений. После того, как полиция спровадила навязчивую знакомую от дома американца, она перешла на угрозы. В частности. в одном из посланий значилось, что она хочет принять ванну, наполненную кровью жертвы.

Адес также угрожала мужчине убийством и сравнивала себя с Адольфом Гитлером, которого называла «гением».

Пострадавший в последний раз обратился в полицию, когда увидел на записи с камер наблюдения, что Адес принимала ванну в его доме, когда тот отсутствовал. Полиция задержала девушку и нашла в ее машине нож для мясников.