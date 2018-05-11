Ещё
«Наполню ванну твоей кровью»: 65 000 смс любимому
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Наполню ванну твоей кровью»: 65 000 смс любимому 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta
Жительницу американского города Финикс, штат Аризона, арестовали за преследование и угрозы в адрес мужчины, которого та узнала благодаря сайту знакомств. Об этом сообщает Fox News.
31-летняя Жаклин Адес (Jacqueline Ades) серьезно увлеклась новым знакомым, несмотря на то, что они сходили всего на одно свидание. Она стала преследовать его: в общей сложности она написала ему 65 тысяч сообщений. Иногда мужчина получал около 500 сообщений в день.
Пострадавший дважды заявлял на девушку в правоохранительные органы, поскольку та парковалась напротив его дома и продолжала отправлять сотни сообщений. После того, как полиция спровадила навязчивую знакомую от дома американца, она перешла на угрозы. В частности. в одном из посланий значилось, что она хочет принять ванну, наполненную кровью жертвы.
Адес также угрожала мужчине убийством и сравнивала себя с Адольфом Гитлером, которого называла «гением».
Пострадавший в последний раз обратился в полицию, когда увидел на записи с камер наблюдения, что Адес принимала ванну в его доме, когда тот отсутствовал. Полиция задержала девушку и нашла в ее машине нож для мясников.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка пришла в шок, узнав, кем является ее щенок12
Дикие традиции первой брачной ночи10
Марсоход запечатлел над планетой летящую «птицу»170
Это важно для всех, кто летает на самолетах8
Что предсказал России российский Нострадамус173
Видео
13:54
Покинутые города СССР, о которых запрещено знать
Места
01:54
Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком
Безумный мир
06:48
Что будет, если осушить Средиземное море
Места
03:25
У вас в бороде застряло: как украсить лицо мужчине
Безумный мир
05:48
Невероятные предметы, найденные после цунами
Вещи
06:20
Это важно для всех, кто летает на самолетах
Вещи
05:19
Что происходит в заброшенных городах-призраках
Места
04:31
Факты о Земле, которые знают единицы
Безумный мир
10:44
Странные факты о викингах, которые вы не знали
Истории
03:53
6 секретов привычных вещей
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение