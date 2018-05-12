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Китаец потратил состояние на уход за собакой
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Китаец потратил состояние на уход за собакой 

Рамблер 5 часов назад
Фото: pixabay.com
Иногда любовь к своим питомцам не знает границ и не считается с тратами.
Директор по маркетингу Кевин Чань из Пекина потратил почти четверть миллиона юаней на качественный уход за шерстью своего пса Бэттла, трехлетней афганской борзой.
Сто тысяч юаней он потратил на принадлежности по уходу, и каждый месяц покупает шампуни и другие косметические продукты на сумму в 4,5 тысячи юаней.
Ежедневный уход за роскошной шерстью включает в себя тщательное расчесывание с применением питательного раствора и талька. Также собака принимает ванну 4 раза в месяц.
Кевин объяснил, что считает Бэттла членом семьи и ему не жаль для родного существа ни времени, ни денег.
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