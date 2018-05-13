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Гималайские монахи показали свои сверхсилы ученым
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Гималайские монахи показали свои сверхсилы ученым 

Trendymen 7 часов назад
Фото: Trendymen
Ученые впервые в истории получили фактическое подтверждение сверхчеловеческих возможностей гималайских и тибетских монахов. Начало исследованию было положено еще в 1985 году профессором медицины Гарвардского университета Гербертом Бенсоном, считавшим непреложным сам факт существования сверхъестественных способностей у буддийских монахов.
Видео, на котором тибетские монахи сушат простыни температурой собственного тела, считалось одним из главных доказательств исключительных способностей человеческого тела. Кроме того, исследователи провели несколько экспериментов над монахами индийского штата Сикким: оказалось, что достигшие высшего уровня посвящения ламы умеют замедлять обмен веществ на целых 64%.
В буддизме существование сверхспособностей считается само собой разумеющимся. Добиться полного контроля над организмом помогает постоянная практика медитаций — зачастую монахи посвящают ей всю жизнь.
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