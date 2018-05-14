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Полицейский вступил в неравный бой с черепахой
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Полицейский вступил в неравный бой с черепахой 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Американский полицейский в городе Гамильтон (Нью-Джерси) решил убрать с дороги черепаху, которая мешала движению автомобилей. Однако решительная рептилия не собиралась сдаваться просто так, сообщил телеканал CBS.
Ситуация попала на камеру видорегистратора. На кадрах видно, как полицейский пытается сдвинуть рептилию щитом, однако агрессивная черепаха не желает сдаваться и в буквальном смысле атакует правоохранителя.
Спустя некоторое время, рептилии все же приходится сдаться, а терпеливый полицейский направляет животное щитом, корректируя направление черепахи.
Пользователи Сети оценили ролик, который уже набрал десятки тысяч просмотров.
Ранее канадскому полицейскому понадобилось подкрепление для эвакуации свиньи.
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