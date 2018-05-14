Полицейский вступил в неравный бой с черепахой

Американский полицейский в городе Гамильтон (Нью-Джерси) решил убрать с дороги черепаху, которая мешала движению автомобилей. Однако решительная рептилия не собиралась сдаваться просто так, сообщил телеканал CBS

Ситуация попала на камеру видорегистратора. На кадрах видно, как полицейский пытается сдвинуть рептилию щитом, однако агрессивная черепаха не желает сдаваться и в буквальном смысле атакует правоохранителя.

Why did the turtle cross the road? Because he had a police escort to the other side https://t.co/5hCaYBUGX2 pic.twitter.com/gcck3vJcHy— CBS News (@CBSNews) 13 мая 2018 г.

Спустя некоторое время, рептилии все же приходится сдаться, а терпеливый полицейский направляет животное щитом, корректируя направление черепахи.

Пользователи Сети оценили ролик, который уже набрал десятки тысяч просмотров.

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