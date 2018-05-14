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Американских «пришельцев» выдают за лобстеров
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Американских «пришельцев» выдают за лобстеров 

Рамблер 4 часа назад
Берлинские пруды заполонили американские раки. У этого агрессивного вида ракообразных нет естественных врагов, поэтому они размножаются с огромной скоростью. Кроме того, условия в водоёмах оказались для них подходящими. Раки красного цвета опасны для обитателей германских водоемов, они поглощают любую пищу и являются переносчиками инфекции, которой берлинские ракообразные не могут сопротивляться, поэтому нужно ограничить их размножение. По этой причине местные власти разрешили отлов американских раков. Каждый рыболов за несколько дней может выловить более 2 000 раков. Весьма кстати оказалось, что они неплохи на вкус, так что теперь в берлинских ресторанах можно полакомиться новым деликатесом. Красные луизианские раки поступают в рестораны под названием «Берлинский лобстер» и стоят 30 евро за килограмм.
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