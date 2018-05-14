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Звери, которых боятся львы и медведи
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Звери, которых боятся львы и медведи 

Don't Panic 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Размеры вовсе не главное для созданий, чья храбрость и свирепость вошла в поговорку. Этих небольших зверей боятся даже главные хищники мира, львы, тигры и медведи.
Речь идет о росомахе и медоеде. Размеры росомахи примерно равны размерам овчарки. Свирепости же в ней столько, что хватило бы и на стаю волков. Это создание вполне способно выследить и убить животное в 10 раз больше себя.
Росомахи способны отбирать добычу у медведей. Те не рискуют связаться с безумным зверем, предпочитая пойти на охоту еще раз.
Медоед легко мог бы стать главным хищником мира, если бы ему это стало вдруг интересно. Его обходят стороной даже львы: шкура у медоеда настолько толстая, что прокусить ее невозможно.
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