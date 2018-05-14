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Самый вежливый в мире кот позвонил в звоночек
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Самый вежливый в мире кот позвонил в звоночек 

Рамблер 1 час назад
Простой водитель Дэн Ричардсон проезжал мимо, когда увидел кота, целеустремленно взбиравшегося по большому мусорному ведру. Мужчине стало интересно, что будет дальше, поэтому он припарковался рядом с домом и стал наблюдать.
Он увидел, что зверь запрыгнул на бак для мусора, затем потянулся лапкой к дверному замку и три раза настойчиво позвонил в дверь. Он стал ждать, но никто не открыл желавшему войти внутрь питомцу. Тогда Дэн Ричардсон достал камеру, чтобы записать продолжение.
Спустя какое-то время кот снова в точности повторил свой ритуал и стал ждать, когда хозяева впустят его.
Пожалуй, это самый вежливый в мире зверек, считает Дэн Ричардсон.
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