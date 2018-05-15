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Инопланетяне это демоны: неожиданное признание НАСА
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Инопланетяне это демоны: неожиданное признание НАСА 

Don't Panic 6 часов назад
Фото: Don't Panic
Пришельцы на самом деле демоны? Звучит, как полный бред, но Пентагон и официальные представители Конгресса всерьез опасались того, что НЛО окажутся работой дьявольских рук.
Об этом рассказал в большом интервью CNN Луис Элизондо, экс-директор одного из секретных департаментов Пентагона. До октября прошлого года именно он возглавлял правительственную программу по исследованию потенциальных угроз НЛО.
Бывший член Программы расширенной аэрокосмической идентификации утверждает, что несколько высокопоставленных чиновников подорвали его работу, поскольку боялись того, что неопознанные летающие объекты имеют «демоническое» или «божественное» происхождение.
Расследование самого существования НЛО оказывается невозможным, поскольку идет вразрез с верой высокопоставленных членов Конгресса США: либо ты веришь в Бога, либо в существование внеземной жизни. Есть и третий вариант — даже некоторые вояки из Пентагона уверены, что НЛО и инопланетяне представляют собой проявления демонической сущности.
Многочисленные сторонники теорий заговора уверены, что Америка сознательно проводит вброс информации о существовании НЛО. Таким образом готовится почва для официального признания инопланетной жизни.
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