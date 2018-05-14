Соцсети разрешат публиковать съемки с родов

Фото: Кадр из фильма "Люди в черном"

Отныне Facebook и Instagram не будут цензурировать фотографии и видеозаписи с родов, рассказала активистка движения «Empowered Birth Project» Кэти Вигос. Она сообщила об этом в своем аккаунте в соцсетях.

Некоторое время назад фото и видеозаписи с родов Facebook и Instagram блокировали, приравнивая к порнографическому контенту. Пользователям это не понравилось, они создали петицию, в которой требовали разрешить публиковать такие фото и видео.

Активистка считает, что снимки и записи с родов недопустимо приравнивать к оскорбительным материалам.