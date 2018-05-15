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Рассказали, когда люди превратятся в киборгов
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Рассказали, когда люди превратятся в киборгов 

Рамблер 47 минут назад
Все, кто учился в школе, слышали о теории эволюции Дарвина. Она утверждает, что наши предки имели шерстяной покров, не могли ходить прямо и общаться посредством слов. Но с течением веков человек сильно изменился, и теперь мы такие, какими видим себя в зеркале. Но любопытно узнать, произойдут ли ещё какие-то трансформации с человеком. И как будут выглядеть мужчины и женщины, скажем, через тысячу лет?
1. Генетики предупреждают: человечество темнеет. Скоро подавляющее большинство землян будут иметь смуглую кожу, тёмные волосы и чёрные глаза.
2. Люди будут становиться физически более слабыми. Уже сегодня физическая сила перестала быть важной, ведь всю тяжёлую работу за нас выполняют машины.
3. Волосы на теле тоже перестанут расти. Функция волосяного покрова на всех частях тела — согревать нас, когда на улице холодно. Но уже давно мы пользуемся одеждой и не нуждаемся в дополнительном согреве посредством волос на теле.
4. Возможно, люди превратятся в киборгов. В организм будут внедряться электронные устройства, которые усовершенствуют тело, будут избавлять его от болезней и старения.
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