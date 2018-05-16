Новая аудиоиллюзия взорвала Сеть

Помните удивительное платье, о цвете которого не спорил только ленивый пару лет назад? Теперь на смену «платью раздора» пришла новая иллюзия. Только теперь вас обманывают не глаза, а уши.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I— Cloe Feldman (@CloeCouture) 15 мая 2018 г.

В Сети появилась аудиозапись, которая сразу наделала много шума. Всего одно слово, а, вернее, имя, разделило пользователей на два лагеря. На аудио записан голос, произносящий имя, которое одни люди слышат как «Янни», а другие — «Лорел».

Как такое возможно? Специалисты поясняют, что эта запись — своеобразная «аудиоверсия» явления, которое известно как «ваза Рубина». Суть его заключается в том, что человек, взглянув на фигуру, может увидеть ее в форме стакана, а потом она может показаться ему двумя профилями человеческих лиц.

Секрет же новой аудиоиллюзии с именами — в частоте звука. Имя «Лорел» обладает более низкой частотой, чем «Янни», и частота акустической информации влияет на то, как слышат эти слова пользователи.

Отмечается, что дети, прослушав запись, чаще всего утверждают, что слышали имя «Янни», а большинство взрослых говорят об имени «Лорел». Дело в том, что с возрастом люди становятся менее восприимчивы к высоким частотам, поэтому им и слышится в основном второе имя. Дети же способны воспринимать звук на любой частоте, отсюда и «Янни».

Но не торопитесь с выводами: на варианты имени, которое вы услышите, могут повлиять особенности аппаратуры, например, наушников или звуковой карты вашего мобильного устройства или компьютера.