Ругань человека с попугаем приняли за скандал

Крикливый попугай навлек на своих хозяев подозрения в домашнем насилии. Курьезный инцидент произошел в немецком городе Леррах невдалеке от швейцарской границы, сообщает Associated Press

Утром 14 мая в полицию поступил вызов — местные жители утверждали, что в квартире соседей происходит бурная ссора.

Стражи порядка прибыли по адресу и действительно услышали из-за двери крики. Но, попав внутрь, они обнаружили 22-летнего молодого человека, беседующего с птицей.

Виновник переполоха признался, что был раздражен поведением попугая и пытался призвать его к порядку, но тот отвечал на все замечания громким лаем. Полицейские не усмотрели в происходящем состава преступления и уехали.