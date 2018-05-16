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Ругань человека с попугаем приняли за скандал
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Ругань человека с попугаем приняли за скандал 

Мир24 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Крикливый попугай навлек на своих хозяев подозрения в домашнем насилии. Курьезный инцидент произошел в немецком городе Леррах невдалеке от швейцарской границы, сообщает Associated Press.
Утром 14 мая в полицию поступил вызов — местные жители утверждали, что в квартире соседей происходит бурная ссора.
Стражи порядка прибыли по адресу и действительно услышали из-за двери крики. Но, попав внутрь, они обнаружили 22-летнего молодого человека, беседующего с птицей.
Виновник переполоха признался, что был раздражен поведением попугая и пытался призвать его к порядку, но тот отвечал на все замечания громким лаем. Полицейские не усмотрели в происходящем состава преступления и уехали.
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