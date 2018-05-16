Названы страны с вымирающим населением

Население планеты постоянно растёт. Прирост населения в стране обычно рассчитывается как разница рождаемости (число родившихся на 1 000 жителей) и смертности (число смертей на 1 000 жителей). И иногда смертность оказывается выше рождаемости. Это говорит о том, что население страны вымирает. Оказывается, таких стран не так уж мало.

1. Хорватия. Число жителей в стране ежегодно уменьшается на несколько процентов.

2. Беларусь. Население стабильно уменьшается, главные причины — миграция и невысокая рождаемость.

3. Словения. Раньше ситуация в стране была благополучной, но в 2012 году началось резкое снижение рождаемости, из-за чего население уменьшается.

4. Германия. Эта страна с самой низкой рождаемости, причём первым ребёнком немки обзаводятся ближе к 30. Старение нации уже становится проблемой.

5. Эстония. В этой стране убыль населения обусловлена высокой смертностью.