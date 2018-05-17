Доктор снял на видео, как делает пирсинг глаза

Американский глазной хирург Эмиль Чин выложил в Сеть откровенный ролик, как он вживляет в белок глаза своей пациентки платиновое украшение. Примечательно, что это только третий случай такой операции в Штатах, утверждает Эмиль.

Украшение, вживленное в глаз, представляет собой кусочек платины размером 3X4 см в форме звезды. Девушке, решившейся на подобный «улучшайзинг», операция обошлась в 3 000 долларов.

По признанию Чина, вся процедура занимает пять минут и почти безболезненна. Заживает пирсинг всего три дня — пока не уплотнится конъюнктива. По прошествии этого времени пациент уже не чувствует украшение в глазу, так как в идеале оно должно быть тщательно сглажено, отполировано и загнуто по форме глаза.

Если клиент пожелает извлечь украшение, снова потребуется помощь хирурга, который за те же пять минут удалит изделие.

В Европе, в отличие от Америки, таких операций было произведено уже более сотни. Эмиль Чин говорит, что он не знает о неблагоприятных исходах подобных операций.