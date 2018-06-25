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Как казино заставляют вас играть
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Как казино заставляют вас играть 

Рамблер 3 часа назад
Редкому человеку, попавшему в казино, удаётся выйти оттуда, не сыграв ни в одну игру. Казино заинтересованы в том, чтобы люди оставляли им деньги, поэтому применяют уловки, которые заставляют потенциальных игроков начать и продолжать играть. Вот лишь некоторые из трюков.
1. Казино проектируются и строятся в виде лабиринтов. Пока посетитель дойдёт до выхода, он наверняка сыграет в одну-две игры, потратив ещё немного денег.
2. Чтобы клиенты чувствовали себя комфортно, им предлагают бесплатные напитки. Расслабившись, игроки могут остаться в казино ещё на пару часов.
3. Фишки вместо наличных денег в казино используются потому, что с ними гораздо проще расстаться, ведь оторвать от сердца пару купюр куда сложнее, чем бросить на игровой стол горку фишек.
4. В казино нет часов. В этом есть смысл: клиенты не контролируют, сколько времени они уже провели за рулеткой или покером.
5. По этой же причине в залах нет окон, ведь наступление темноты намекает, что пора ехать домой. Кроме того, уличный пейзаж отвлекает внимание от игры.
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