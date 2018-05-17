Что произойдет с миром до 2050 года

Вам интересно, какой станет жизнь в будущем? Что произойдёт в ближайшие десять-двадцать лет? Как изменятся технологии? Давайте спрогнозируем, как изобретения повлияют на повседневную жизнь обычных людей и на весь мир в целом.

1. В 2018 году на планете может появиться новая страна. Остров Бугенвиль, который сейчас входит в состав Папуа — Новой Гвинеи, может отделиться, если за это проголосуют жители.

2. В нынешнем же году Илон Макс может организовать первое путешествие вокруг Луны.

3. На 2020 год запланировано завершение строительства самого высокого в мире здания — Jeddah Tower, ранее известная как Kingdom Tower в Джидде (Саудовская Аравия). Вместе со шпилем её высота будет 1 007 метров.

4. В 2022 году в США и Европе могут принять первые законы, определяющие взаимоотношения человека и роботов.

5. 2024 год — время запуска ракеты Space X к Марсу.

6. В 2026 году надеются наконец-то завершить возведение Собора Святого Семейства в Барселоне, спроектированного Антонио Гауди . Его строительство началось в 1882 году.

7. В 2027 году может войти в обиход «умная» одежда, которая подарит человеку сверхспособности.

8. На 2028 год предсказывают полный переход землян на солнечную энергию.

9. К 2030 году компьютеры научатся образному мышлению.

10. 2035 год ознаменуется тем, что начнётся массовая 3D-печать органов и зданий.

11. В 2036 году будут отправлены зонды к звезде Альфа Центавра.

12. В 2037 году планируется запустить международный термоядерный реактор.

13. 2045 году станет началом эры технологической сингулярности, когда человек и машина станут единым целым.

14. В 2048 году утратит силу мораторий на освоение Антарктиды.

15. В 2050 году на Земле будет жить 10 миллиардов человек, а средняя продолжительность жизни вырастет до 76 лет.