Собаки кажутся людям милыми в определенном возрасте

Стало известно, в каком возрасте собаки кажутся максимально милыми с точки зрения человеческого восприятия. Это выяснили научные работники из Америки, которые провели любопытное исследование.

Which dog from each group do you think is the cutest? Chances are it's the middle one, where the dog is around 8 weeks old — conveniently the age at which its mother is kicking it out of the den. https://t.co/20JNclS4YV pic.twitter.com/Af89SYOxWG— ASU Now (@asunews) 11 мая 2018 г. Они показывали участникам эксперимента собак трех пород в разном возрасте. Для исследования были взяты снимки джек-рассел-терьера, белой овчарки и кане-корсо. Всего участникам теста показали 39 фотографий в разный период взросления каждой из собак.

Например, кане-корсо казались максимально привлекательными для людей в возрасте 6,3 недель, джек-рассел-терьеры — в 7,7, а белые овчарки — в 8,3 недель.

Совсем недавно появившиеся на свет звери не вызвали у опрашиваемых должной степени умиления и радости.