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Собаки кажутся людям милыми в определенном возрасте
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Собаки кажутся людям милыми в определенном возрасте 

Рамблер 1 час назад
Фото: giphy.com
Стало известно, в каком возрасте собаки кажутся максимально милыми с точки зрения человеческого восприятия. Это выяснили научные работники из Америки, которые провели любопытное исследование.
Они показывали участникам эксперимента собак трех пород в разном возрасте. Для исследования были взяты снимки джек-рассел-терьера, белой овчарки и кане-корсо. Всего участникам теста показали 39 фотографий в разный период взросления каждой из собак.
Например, кане-корсо казались максимально привлекательными для людей в возрасте 6,3 недель, джек-рассел-терьеры — в 7,7, а белые овчарки — в 8,3 недель.
Совсем недавно появившиеся на свет звери не вызвали у опрашиваемых должной степени умиления и радости.
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