Собаки кажутся людям милыми в определенном возрасте 

Стало известно, в каком возрасте собаки кажутся максимально милыми с точки зрения человеческого восприятия. Это выяснили научные работники из Америки, которые провели любопытное исследование.
Они показывали участникам эксперимента собак трех пород в разном возрасте. Для исследования были взяты снимки джек-рассел-терьера, белой овчарки и кане-корсо. Всего участникам теста показали 39 фотографий в разный период взросления каждой из собак.
Which dog from each group do you think is the cutest? Chances are it's the middle one, where the dog is around 8 weeks old — conveniently the age at which its mother is kicking it out of the den. https://t.co/20JNclS4YV pic.twitter.com/Af89SYOxWG— ASU Now (@asunews) 11 мая 2018 г.
Например, кане-корсо казались максимально привлекательными для людей в возрасте 6,3 недель, джек-рассел-терьеры — в 7,7, а белые овчарки — в 8,3 недель.
Совсем недавно появившиеся на свет звери не вызвали у опрашиваемых должной степени умиления и радости.