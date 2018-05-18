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Необъяснимая иллюзия шокировала пользователей Сети
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Необъяснимая иллюзия шокировала пользователей Сети 

Рамблер 31 минуту назад
В Сети еще не успели утихнуть споры о звуковой иллюзии "Янни-Лорел", как один из пользователей Reddit опубликовал уже новую аудиозагадку.
Запись взорвала Интернет. Еще бы, ведь здесь нельзя объяснить то, что вы слышите разностью частоты звука. В новой аудиоиллюзии слова, которые вы слышите меняются в зависимости от того, о чем вы думаете!
Практически все слышат на записи слово «brainstorm» («брейнсторм»). Собственно, это и "говорит" фигурка одного из героев известного американского мультфильма "Бен 10", имя которого Брейнсторм. Но стоит вам узнать, что вместо этого слова можно услышать другое — «green needle» («гриннидл») — и просто подумать о нем, как вы будете слышать именно его!
Менять слова получается сколько угодно раз, в любую секунду. Объяснить этот странный эффект пока не смог никто. Полагают, что все дело в излишней "доверчивости" нашего мозга. Но как? Как он это делает?!
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