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Детские вопросы, которые ставят учёных в тупик
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Детские вопросы, которые ставят учёных в тупик 

Рамблер 2 часа назад
Учёные без устали трудятся над созданием новых лекарств и разработкой новых технологий. Но оказывается, до сих пор существуют вопросы, на которые наука не может дать ответ.
1. Почему зевота так заразительна? Вы наверняка замечали, что стоит зевнуть кому-то поблизости, вам тут же хочется это повторить. Объяснения, с которым согласились бы все исследователи, на сегодня нет.
2. Почему одни люди — правши, а другие — левши? Есть версия, что эта особенность наследуется на генетическом уровне, но она не доказана.
3. Зачем кошки мурлыкают? Учёные не понимают, каким образом животные издают этот звук. Кстати, отмечено, что во время мурлыканья у кошек не прослушиваются сердце и лёгкие.
4. Сколько лет может прожить человек?
5. Откуда птицы знают, куда им лететь? Доминирующая на сегодня версия — умение птиц каким-то образом ориентироваться по магнитному полю Земли, но она не окончательная.
6. Почему снятся сны? Зигмунд Фрейд утверждал, что в снах отражаются подавленные желания и скрытые стремления людей. А вот некоторые современные учёные уверены, что сновидения — это лишь случайные нервные импульсы. Но единого ответа всё равно нет.
7. Почему у людей разные группы крови и зачем это нужно эволюции?
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