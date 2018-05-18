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Шар для боулинга с камерой запустили из пушки
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Шар для боулинга с камерой запустили из пушки 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Кадр из видео в Twitter
Школьница из американского штата Орегон запустила шар для боулинга из пушки и показала это на видео. Ролик в пятницу, 18 мая, опубликовал телеканал ABC News в своем Twitter-аккаунте.
На кадрах видно, как девочка сначала демонстрирует свой снаряд, затем забрасывает в пушку порох и загружает шар.
Как отмечает телеканал, семиклассница Эмма МакКаббинс (Emma McCubbins) решила запустить шар в рамках научного проекта: она хотела рассчитать, насколько высоко он способен улететь. Для эксперимента школьница воспользовалась пушкой, которая принадлежала ее прадеду.
Для того, чтобы проект получился более зрелищным, девочка закрепила на шаре камеру GoPro, которая позволила ей запечатлеть полет «ядра» над местными полями. Куда в итоге приземлился шар, не уточняется.
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