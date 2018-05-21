Загадочные факты о Луне, которым нет объяснения

Луна — ближайшее к Земле космическое тело, наблюдения за которым ведутся испокон веков. Но несмотря на далеко шагнувший прогресс вопросов пока больше, чем ответов. Над какими загадками ночного светила бьются ученые и не могут никак разрешить?

1. Луна создана искусственно

Без Луны существование человечества на Земле было бы невозможно. Луна влияет на приливы-отливы, северный и южный полюсы. Некоторые убеждены, что Луну создали специально для того, чтобы создать на Земле условия пригодные для жизни. Сторонники этой теории в доказательство приводят и тот факт, что в отличие от других спутников планет, орбита Луны идеально круглая. При этом диаметр Луны примерно в 400 раз меньше диаметра Солнца, а расстояние от Земли до Солнца примерно в 400 раз больше.

2. Полая Луна?

До высадки человека на Луну считалось, что она не может быть пустотелой. Но в 1969 году после посадки модуля "Аполлон 12" сейсмологическое оборудование зарегистрировало значительные реверберации, как если бы Луна была пустой внутри. Позже NASA проводило эксперименты, но результаты были скрыты.

3. Глубина кратеров

Поверхность Луны покрыта кратерами разного размера, но одинаковой глубины. Считается, что это аномалия, но некоторые видят в этом доказательство того, что под поверхностью есть еще одна металлическая оболочка, которая способна гасить удары и равномерно распределять их по поверхности.

4. "Матрица"

Исследователь, работы которого вызывают множество споров, — Дэвид Ике уверен, что Луна направляет сигналы от Сатурна к Земле, а эти сигналы создают "матрицу", заменяющую человечеству реальность.

5. Темная сторона

Все знают, что Луна вращается вокруг Земли таким образом, что люди могут видеть только одну ее сторону. Этот факт сторонники теории заговора также трактуют пользу того, что это было сделано специально для того, чтобы размещаться там секретные инопланетные базы.

6. Рептилоиды

Еще один автор, работа которого наделала много шума, — Алекс Кольер. В своей книге "Письма с Андромеды" он рассказывает о том, что на самом деле Луна — это огромный космический корабль, прибывший в Солнечную систему миллионы лет назад. На его борту находились рептилоиды — гибриды людей и рептилий — и первые люди, которые попали на Землю. Также он утверждает, что на Луне есть несколько секретных входов, ведущих под поверхность, и сейчас там находятся остатки секретных баз, которые сейчас заняты тайным мировым правительством.

Всю эту информацию Алекс Кольер получил телепатически от инопланетянина, жителя созвездия Зенета.