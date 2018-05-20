Мусорный бак стал героем мемов

Американский журналист стал свидетелем потопа в Питтсбурге. Открытый мусорный бак тихо плыл вниз по залитой водой улице.

Dumpster on the move on flooded Route 51 in Pittsburgh @kdka pic.twitter.com/BYeVpUhvcl— Ken Rice (@kenricekdka) 17 мая 2018 г.

Видео было опубликовано в твиттере и мгновенно стало вирусным. За несколько дней ролик успели посмотреть более 6,5 млн человек и поставить более 16 тысяч лайков, а самые остроумные предложили свои варианты мемов с плывущим мусорным баком.

"well at least this day cannot get any worse" pic.twitter.com/ilVmYRi3I4— darth™ (@darth) 17 мая 2018 г.

"По крайней мере, этот день не станет хуже".

А этот пользователь предложил поместить бак американского президента Дональда Трампа и его семью.

Многие сочувствовали и предполагали, что теперь путь до дома удастся преодолеть быстрее, ведь плыть легче, чем идти.