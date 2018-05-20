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Мусорный бак стал героем мемов
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Мусорный бак стал героем мемов 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @kenricekdka
Американский журналист стал свидетелем потопа в Питтсбурге. Открытый мусорный бак тихо плыл вниз по залитой водой улице.
Видео было опубликовано в твиттере и мгновенно стало вирусным. За несколько дней ролик успели посмотреть более 6,5 млн человек и поставить более 16 тысяч лайков, а самые остроумные предложили свои варианты мемов с плывущим мусорным баком.
"По крайней мере, этот день не станет хуже".
А этот пользователь предложил поместить бак американского президента Дональда Трампа и его семью.
Многие сочувствовали и предполагали, что теперь путь до дома удастся преодолеть быстрее, ведь плыть легче, чем идти.
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