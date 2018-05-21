Святые угодники, Бейонсе купила себе церковь

Да что мы вообще знаем о странных покупках? Звезды в этом деле настоящие профессионалы. Например, Брэд Питт купил себе советский танк Т-54, Аманда Сейфрид — чучело пони, а Николас Кейдж вообще приобрел коллекцию комиксов о Супермене за миллион долларов, правда, потом перепродал ее в два раза дороже. Теперь к этой компании присоединилась и Бейонсе, которая купила себе целую церковь.

Королева Би купила церковь в Новом Орлеане недалеко от дома своей сестры Соланж. Площадь здания возрастом сто лет составляет 700 квадратных метров. И заплатила певица за него 850 тысяч долларов.

Некоторое время эта церковь не использовалась по назначению. Первая служба прошла в храме несколько недель назад, и на нее пришло более 900 человек. Неудивительно, вряд ли у Бейонсе будут проблемы с количеством прихожан.

Пользователи сети надеются, что Бейонсе лично будет петь литургии в церкви. А сама певица пока свою покупку не прокомментировала.