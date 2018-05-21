Ещё
Полицейский повадился нюхать обувь коллеги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полицейский повадился нюхать обувь коллеги 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Полицейский из японской префектуры Фукуи ушел в отставку после того, как его поймали за обнюхиванием обуви коллеги. Об этом сообщает издание SoraNews24.
Инцидент произошел в феврале. Офицер, находившийся на дежурстве, ночью проник в запертый кабинет и нашел обувь и личные вещи женщины, также работавшей в полиции. Полагая, что его никто не видит, он принялся нюхать и поглаживать их.
Когда выяснилось, что его ночные похождения сняла камера видеонаблюдения, полицейский сознался в проступке. Чтобы избежать обвинений в несанкционированном проникновении в помещение, он согласился добровольно уволиться из правоохранительных органов.
«Хотя само по себе обнюхивание обуви не нарушает закон, это неподобающее поведение для стража порядка», — говорится в заявлении, опубликованном полицией префектуры Фукуи.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленая рука-мумия поставила на уши ученых3
О чём знали только в Советском Союзе3
Безбашенный медоед: зверь, которого боится лев1
Кого Сталин хотел назначить своим преемником20
5 стран, где очень не хватает мужчин46
Видео
01:47
Доктор снял на видео, как делает пирсинг глаза
Безумный мир
04:49
Что произойдет, если люди вдруг исчезнут
Безумный мир
11:32
Самые невероятные космические феномены
Безумный мир
08:55
Безбашенный медоед: зверь, которого боится лев
Безумный мир
04:23
В Техасе нашли странное «инопланетное» существо
Безумный мир
08:33
Как выглядят границы России
Места
18:29
О чём знали только в Советском Союзе
Истории
01:33
Василий Ливанов: «Я боюсь своего сына»
Люди
08:42
Рассекречены закрытые разработки NASA
Безумный мир
05:00
«Пурга» обнаружилась на дне Ладоги
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение