Полицейский повадился нюхать обувь коллеги

Полицейский из японской префектуры Фукуи ушел в отставку после того, как его поймали за обнюхиванием обуви коллеги. Об этом сообщает издание SoraNews24.

Инцидент произошел в феврале. Офицер, находившийся на дежурстве, ночью проник в запертый кабинет и нашел обувь и личные вещи женщины, также работавшей в полиции. Полагая, что его никто не видит, он принялся нюхать и поглаживать их.

Когда выяснилось, что его ночные похождения сняла камера видеонаблюдения, полицейский сознался в проступке. Чтобы избежать обвинений в несанкционированном проникновении в помещение, он согласился добровольно уволиться из правоохранительных органов