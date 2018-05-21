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Астронавты забыли карту памяти для камеры на Земле
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Астронавты забыли карту памяти для камеры на Земле 

Популярная механика 4 часа назад
Фото: Популярная механика
На прошлой неделе американские астронавты Джей Фьюстел и Рики Арнольд отправились в открытый космос, чтобы отремонтировать систему охлаждения МКС. Фьюстел взял с собой камеру Go Pro, адаптированную для работы в космосе, чтобы сделать несколько записей. Но и на астронавта бывает проруха: в камере не оказалось карты памяти.
Между астронавтом и диспетчером состоялся исторический диалог: “Хьюстон, у меня маленький вопрос насчет Go Pro. — Мы все внимание. — Она говорит «Нет карты памяти», я нажимаю кнопку… Она записывает? Красный огонек должен гореть?”
Дальнейшее обсуждение вполне могло состояться в менее сложных обстоятельствах — скажем, между членами семьи, поехавшей в отпуск и забывшей купить SD для фотоаппарата.
Летящие над Землей на скорости в 7,5 км/c астронавты, конечно, нашли чем заняться кроме камеры, решив отложить ее до прибытия нового грузового корабля с Земли (если SD не найдется на станции). У Go Pro нет встроенной памяти, без карты на нее нельзя записать ни одного снимка, а супермаркетов электроники на орбите нет, поэтому камера без памяти там бесполезна.
Всего Фьюстел и Арнольд пробыли в открытом космосе шесть с половиной часов. Фотографий они не сделали, но у нас есть запись трансляции; эпизод с Go Pro можно посмотреть на Twitch. Другим космонавтам с камерой Go Pro везло больше, и благодаря им мы имеем возможность посмотреть более динамичные, чем техническая трансляция, видео: вот, например, запись космической прогулки Рэндолфа Брезника, сделанная в прошлом году.
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