Астронавты забыли карту памяти для камеры на Земле

На прошлой неделе американские астронавты Джей Фьюстел и Рики Арнольд отправились в открытый космос, чтобы отремонтировать систему охлаждения МКС. Фьюстел взял с собой камеру Go Pro, адаптированную для работы в космосе, чтобы сделать несколько записей. Но и на астронавта бывает проруха: в камере не оказалось карты памяти.

Между астронавтом и диспетчером состоялся исторический диалог: “Хьюстон, у меня маленький вопрос насчет Go Pro. — Мы все внимание. — Она говорит «Нет карты памяти», я нажимаю кнопку… Она записывает? Красный огонек должен гореть?”

Дальнейшее обсуждение вполне могло состояться в менее сложных обстоятельствах — скажем, между членами семьи, поехавшей в отпуск и забывшей купить SD для фотоаппарата.

Летящие над Землей на скорости в 7,5 км/c астронавты, конечно, нашли чем заняться кроме камеры, решив отложить ее до прибытия нового грузового корабля с Земли (если SD не найдется на станции). У Go Pro нет встроенной памяти, без карты на нее нельзя записать ни одного снимка, а супермаркетов электроники на орбите нет, поэтому камера без памяти там бесполезна.