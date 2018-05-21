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Этот астероид может быть шпионом инопланетян
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Этот астероид может быть шпионом инопланетян 

Рамблер 4 часа назад
Фото: cobalt88 / Depositphotos.com
Астрономы обратили внимание на странный астероид под названием 2015 BZ509. Он вращается вокруг орбиты Юпитера вместе с тысячами других астероидов, но все они крутятся в одну сторону, а 2015 BZ509 — в другую. Иными словами, это всегда ретроградный астероид, что противоречит законам упорядоченности солнечной системы. А кроме того, у него очень большой угол наклона.
Ученые Фатхи Намуни и Хелена Моранс провели компьютерное моделирование и пришли к выводу, что маловероятно, что этот астероид сформировался тогда же, когда и вся наша солнечная система. Авторы исследования считают, что он образовался за пределами солнечной системы и дрейфовал, пока не был захвачен гравитацией.
Орбита 2015 BZ509 / Wikipedia.org
Ученые пытались выяснить, в какой потенциально галактике мог зародиться 2015 BZ509, но не преуспели. Однако они узнали, что, если верить предварительным расчетам, этот астероид в состоянии продержаться на орбите Юпитера 45 миллиардов лет, то есть дольше, чем просуществует Солнце.
Что еще более интересно, астрономы так и не смогли воспроизвести модель, которая показала бы им естественный процесс создания этого астероида. И сторонники версии НЛО тут же решили, что 2015 BZ509 — гость, которого в нашу солнечную систему для наблюдений послали инопланетяне.
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