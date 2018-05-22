Свинья преследовала американца и чуть не свела с ума

Классическая история про собаку Баскервилей получила свое продолжение. На этот раз в роли пса выступил поросенок.

Американец развеселил полицию своей жалобой на преследовавшую его свинью. Мужчине посоветовали проспаться и больше не пить до потери пульса и появления галлюцинаций. Однако скоро полицейским пришлось убедиться в правоте мужчины собственными глазами.

Полиция города Норт Риджвилл получила вызов ранним субботним утром. Встревоженный мужчина сообщил, что он идет домой и за ним бежит свинья от самого вокзала.

К немалому удивлению стражей порядка, прибывших на место, американец был абсолютно трезв, и его действительно преследовал поросенок. Животное отвезли в местный приют и вернули его хозяину.