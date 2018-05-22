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Свинья преследовала американца и чуть не свела с ума
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Свинья преследовала американца и чуть не свела с ума 

Рамблер 7 часов назад
Фото: pixabay.com
Классическая история про собаку Баскервилей получила свое продолжение. На этот раз в роли пса выступил поросенок.
Американец развеселил полицию своей жалобой на преследовавшую его свинью. Мужчине посоветовали проспаться и больше не пить до потери пульса и появления галлюцинаций. Однако скоро полицейским пришлось убедиться в правоте мужчины собственными глазами.
Полиция города Норт Риджвилл получила вызов ранним субботним утром. Встревоженный мужчина сообщил, что он идет домой и за ним бежит свинья от самого вокзала.
К немалому удивлению стражей порядка, прибывших на место, американец был абсолютно трезв, и его действительно преследовал поросенок. Животное отвезли в местный приют и вернули его хозяину.
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