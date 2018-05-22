Какой была бы Земля, если бы у неё были кольца

Каждую ночь мы наблюдаем на небе соседку — Луну, спутник Земли. А что было бы, если бы у нашей планеты были кольца, подобные кольцам Сатурна? Кстати, по утверждениям учёные, у Земли несколько миллиардов лет назад действительно были кольца. Тогда произошло столкновение Земли с планетой Тейя. Миллионы осколков, которые образовались при столкновении, поднялись над планетой и сформировали кольца, которые позднее слились с Луной. Но благодаря нашим знаниям о космосе мы можем предположить, каким был бы наш мир с планетарными кольцами. Итак, как выглядели бы кольца при взгляде с поверхности, если бы они всё-таки остались у нашей планеты?

1. На экваторе мы видели бы узкие полосы, они проходили бы посередине неба, разделяя его на две половины. По мере удаления от экватора кольца становились бы более широкими и яркими и располагались бы уже под углом к горизонту.

2. Как и Луна, кольца отражали бы солнечный свет, но по сравнению со спутником были бы более яркими. Из-за этого в некоторых областях Земли никогда не наступала бы полная темнота, вместо ночи земляне наблюдали бы сумерки.