Гости распродают подарки от Гарри и Меган на eBay 

Цена некоторых лотов доходит до $ 2 700.
Помимо подарков для самых близких друзей, Меган Маркл и принц Гарри на своей свадьбе вручали каждому гостю целую сумку с презентами: в ней лежали письмо от жениха и невесты, бутылка с водой, шоколадная медаль, пряник, магнит на холодильник, купон со скидкой в сувенирный магазин при Виндзорском замке и другие приятные и памятные мелочи. Общая стоимость подарков в каждой холщовой сумке составила около тысячи фунтов стерлингов.
Свадебные подарки Меган Маркл и принца Гарри
Их получили все гости церемонии, а также 1200 зрителей, которых пригласили полюбоваться на молодоженов у часовни святого Георгия. Однако не все из них оставили на память свадебные подарки: на eBay появились объявления, в которых предприимчивые владельцы хотят прилично заработать на презентах от принца Гарри и Меган Маркл — цена некоторых лотов доходит до $2700! Интересно, найдутся ли покупатели?