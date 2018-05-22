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Новые окна в автобусах скрасят унылый пейзаж
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Новые окна в автобусах скрасят унылый пейзаж 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России изобрели специальные окна для общественного транспорта, которые могут улучшать вид из окна.
Изобретение принадлежит российскому инженеру Ваису Эрманбетову. Суть новинки в следующем: сами окна будут почти прозрачными, но во время движения будет транслироваться видеоизображение.
Аналогов данной разработки в мире пока не существует, и скоро она будет запатентована. Изобретение уже вызвало интерес у Московского метрополитена и ЗАО «Трансмашхолдинг». Об этом сообщает RT.
Предполагается, что такие видеоокна придут на смену рекламным щитам. Их можно будет установить в трамваях, автобусах, троллейбусах, вагонах метро, иллюминаторах воздушных и речных судов.
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