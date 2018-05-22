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Жуткие эксперименты под грифом «Секретно»
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Жуткие эксперименты под грифом «Секретно» 

Рамблер 2 часа назад
Двадцатый век стал прорывным для учёных. Десятки открытий, разработка новых технологий, усовершенствование приборов и машин — всё это случилось всего лишь за сотню лет. Однако специалисты в разных областях вели и другие эксперименты, жуткие и опасные, информация о которых до сих пор засекречена.
1. Проект «Колли» (СССР). Ещё в двадцатые годы советские учёные смогли заставить жить отделённую от тела собачью голову. Для этого использовался аппарат, имитирующий кровообращение. Эти кровавые опыты дали толчок развитию реаниматологии и трансплантологии.
2. Гибрид человека и обезьяны (СССР). Опыты по скрещиванию человека и обезьяны проводились известным учёным Ильёй Ивановым в Африке, потом Иванов пытался продолжить их в СССР.
3. Проект «Наутилус» (США). В 1959 году на борту субмарины «Наутилус» появился пассажир. В течение 16 дней, которые подлодка провела под водой, пассажир дважды в день передавал капитану записки, которые тот подписывал и закрывал в сейф. Позднее выяснилось, что пассажир передавал информацию военным на берегу телепатически. После сравнения записей, хранившихся у капитана, и записей, которые делал военный чиновник, принимавший их телепатически, оказалось, что они совпадают на 70 процентов. Таким образом тестировалась перспектива применения телепатии в военных целях.
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