Жителей Флориды перепугали зомби-апокалипсисом

Во время масштабного отключения электричества 21 мая в два часа ночи по местному времени тысячи жителей города Флорида Сити получили сообщение об «экстремальной активности зомби». В объявлении было сказано, что 7380 человек остались без света из-за аномальной активности.

Отправители сообщения упомянули город Терминус, который является вымышленной локацией, где происходит действие одного из сезонов сериала «Ходячие мертвецы», сообщает The Guardian

После этого на странице Lake Worth Live в Facebook появился пост о том, что объявление было отправлено непреднамеренно.