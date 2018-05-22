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Жителей Флориды перепугали зомби-апокалипсисом
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Жителей Флориды перепугали зомби-апокалипсисом 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Igor Russak
Во время масштабного отключения электричества 21 мая в два часа ночи по местному времени тысячи жителей города Флорида Сити получили сообщение об «экстремальной активности зомби». В объявлении было сказано, что 7380 человек остались без света из-за аномальной активности.
Отправители сообщения упомянули город Терминус, который является вымышленной локацией, где происходит действие одного из сезонов сериала «Ходячие мертвецы», сообщает The Guardian.
После этого на странице Lake Worth Live в Facebook появился пост о том, что объявление было отправлено непреднамеренно.
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