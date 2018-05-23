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Дочка помогла отцу стать матерью
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Дочка помогла отцу стать матерью 

Lenta.ru 7 часов назад
Трансгендер из американского штата Индиана рассказала, как поддержка восьмилетней дочери помогла ей стать женщиной. На ее историю обратило внимание издание Daily Mail.
В 2010 году у Стефани Догерти (Stephanie Daugherty), которая тогда была Майклом, родилась дочь Зевая после «первого близкого общения с женщиной». Он был очень рад стать отцом и оставил девочку себе. «Мы очень хорошо общаемся, я объясняю это тем, что я всегда чувствовала себя скорее матерью, чем отцом», — так трансгендер позже прокомментировала свои отношения с дочерью.
Майкл заявил о желании сменить пол в сентябре 2017 года. Он готовил дочь к этому признанию постепенно: поначалу они носили леггинсы одинаковых цветов и красили друг другу ногти на ногах одним лаком. Наконец Догерти решился рассказать все дочери, и она с энтузиазмом восприняла эту новость, сразу же стала называть родителя «мама» вместо «папа» и «перечислять, какими девчачьими делами мы теперь сможем заниматься».
С тех пор Зевая начала учить вновь приобретенную мать краситься, дразнила, что ее волосы пока длиннее, и призывала не стесняться.
«Она любит меня безусловно и не осуждает», — отметила Стефани и добавила, что биологическая мать дочери также поддержала ее.
В ближайшем будущем Догерти планирует провести полноценную операцию по смене пола. Сейчас трансгендер работает трубоукладчиком, но мечтает переучиться на визажиста.
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