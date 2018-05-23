Стюард исполнил сексуальный танец и прославился

Бортпроводник ирландской авиакомпании Ryanair станцевал в проходе на борту самолета, который летел из итальянской Генуи в английский город Борнмут. Об этом сообщает The Sun.

Член экипажа по имени Паоло внезапно начал исполнять танец под песню Toxic американской певицы Бритни Спирс прямо во время полета, чем вызвал восторг туристов и заработал славу в сети.

«Это произошло после того, как нам раздали напитки, незадолго до посадки», — поделилась девушка, которая сняла видеоролик. «Я не могла в это поверить, обычно ты видишь такое в интернете, но не в жизни. Все были в восторге и хлопали в конце выступления», — добавила она.

В марте 2016 года сотрудники индийской авиакомпании SpiceJet удивили пассажиров рейса Дели — Гоа, исполнив танец прямо на борту лайнера в честь ежегодного индуистского праздника весны Холи. После того, как пассажиры заняли свои места, бортпроводники принялись танцевать в проходе между креслами. Сотрудники перевозчика танцевали, пока лайнер еще находился на земле.