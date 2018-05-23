Ещё
Стюард исполнил сексуальный танец и прославился
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стюард исполнил сексуальный танец и прославился 

Lenta.ru 1 час назад
Бортпроводник ирландской авиакомпании Ryanair станцевал в проходе на борту самолета, который летел из итальянской Генуи в английский город Борнмут. Об этом сообщает The Sun.
Член экипажа по имени Паоло внезапно начал исполнять танец под песню Toxic американской певицы Бритни Спирс прямо во время полета, чем вызвал восторг туристов и заработал славу в сети.
«Это произошло после того, как нам раздали напитки, незадолго до посадки», — поделилась девушка, которая сняла видеоролик. «Я не могла в это поверить, обычно ты видишь такое в интернете, но не в жизни. Все были в восторге и хлопали в конце выступления», — добавила она.
В марте 2016 года сотрудники индийской авиакомпании SpiceJet удивили пассажиров рейса Дели — Гоа, исполнив танец прямо на борту лайнера в честь ежегодного индуистского праздника весны Холи. После того, как пассажиры заняли свои места, бортпроводники принялись танцевать в проходе между креслами. Сотрудники перевозчика танцевали, пока лайнер еще находился на земле.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Во мгле кутежа: дикие свадебные фото из России32
Жуткие пророчества Ванги: к чему готовиться315
Шокирующие фото политиков в молодости24
Людей будущего расселят в отели-конструкторы4
Стыдно ошибиться: тест на ударения19
Видео
01:47
Доктор снял на видео, как делает пирсинг глаза
Безумный мир
04:49
Что произойдет, если люди вдруг исчезнут
Безумный мир
11:32
Самые невероятные космические феномены
Безумный мир
10:09
Какие страны спасают мир
Безумный мир
07:25
Самые жуткие заброшки России
Места
11:38
Правда о динозаврах, которую скрывают ученые
Истории
05:25
Тайны гигантских подземных городов
Места
01:15
Индийский мавзолей зарастает мусором
Места
01:09
Рыси наорали друг на друга, как феминистки
Безумный мир
10:24
Жуткие эксперименты под грифом «Секретно»
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение