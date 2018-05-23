Гарольд, скрывающий боль, прибыл в Москву

Человек-мем приехал в столицу России и произвел фурор.

На самом деле его зовут Андраш Арато , он живет в Венгрии, а на весь мир прославился своей удивительной мимикой. Как бы искренне и от души он не улыбался, кажется, что он из последних сил скрывает боль. Теперь и в Москве.

@painharold

Андраш отлично говорит по-русски и уже принимает приглашения посетить другие города нашей родины. Его зовут в гости жители Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Перми. Кстати, пермяки даже отправляли ему подарок по почте — шоколад, шарф и мед.

Но пока герой мема не ответил ни на одно из приглашений. Напомним, Андраш Арато в клипе на песню Hide The Pain исполнил роль сотрудника офиса — Гаролдьда, скрывающего боль — который страдает от тирании начальницы. А недавно он снялся еще в одном клипе рок-группы Cloud 9+.