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Гарольд, скрывающий боль, прибыл в Москву
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Гарольд, скрывающий боль, прибыл в Москву 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @painharold
Человек-мем приехал в столицу России и произвел фурор.
На самом деле его зовут Андраш Арато, он живет в Венгрии, а на весь мир прославился своей удивительной мимикой. Как бы искренне и от души он не улыбался, кажется, что он из последних сил скрывает боль. Теперь и в Москве.
@painharold
Андраш отлично говорит по-русски и уже принимает приглашения посетить другие города нашей родины. Его зовут в гости жители Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Перми. Кстати, пермяки даже отправляли ему подарок по почте — шоколад, шарф и мед.
Но пока герой мема не ответил ни на одно из приглашений. Напомним, Андраш Арато в клипе на песню Hide The Pain исполнил роль сотрудника офиса — Гаролдьда, скрывающего боль — который страдает от тирании начальницы. А недавно он снялся еще в одном клипе рок-группы Cloud 9+.
@painharold
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