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Какие страны спасают мир
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Какие страны спасают мир 

Рамблер 11 часов назад
Сегодня ситуацию на планете не назовёшь стабильной. В военные конфликты вовлекают всё больше стран, экологическая ситуация оставляет желать лучшего, полезные ресурсы истощаются. Но есть государства, которые по-настоящему спасают мир.
1. Германия. Здесь активно пропагандируется альтернативная энергия: в 2017 году две трети всей выработанной в стране энергии получено с помощью возобновляемых источников.
2. Португалия. Страна активно повышает мощности возобновляемых источников энергии. В 2016 году португальцы прожили 4 дня, используя только альтернативную энергию.
3. Люксембург. Эта небольшая страна — лидер по сокращению выбросов парниковых газов, он опережает по этому показателю весь Евросоюз.
4. Финляндия. Сохранением природы на государственном уровне здесь занимаются в двадцатых годов прошлого века. Две трети энергии в стране производятся с использованием возобновляемых источников и ядерных станций.
5. Швеция. На эту скандинавскую страну равняются все государства, которые хотят снизить выбросы углерода, но продолжать финансовый рост. За последние 25 лет Швеция увеличила ВВП на 60 процентов, при этом снизив выбросы на 20 процентов.
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