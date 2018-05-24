Девушку попросили пройти капчу при покупке машины

Автора глянцевых изданий Allure, Glamour и TeenVogue из Флориды Марси Робин (Marci Robin) во время покупки машины в дилерском центре Fiat заставили подтвердить, что она не робот с помощью капчи. Об этом девушка рассказала в Twitter.

«Я покупала сегодня машину, и меня попросили доказать — с ручкой, на бумаге — что я не робот».

Распознать капчу ее попросили на финальном этапе сделки. Девушка призналась изданию Jalopnic, что не ожидала подобного теста при покупке автомобиля.

«Продавец подавал мне каждую бумагу с коротким пояснением, для чего это. И вдруг передает мне страницу, на которой ничего, кроме капчи. И говорит: "А это только для того, чтобы убедиться, что вы не робот". Я спросила: "Серьезно?". Не знаю, как долго он этим занимается, может, для него это нормально, но он такой: "Ага"», — рассказала девушка предысторию изданию Jalopnic.

Журналисты дозвонились до дилерского цента Fiat во Флориде и выяснили, что «распознание» капчи не шутка, а стандартная процедура.

В интернете капчи используют для защиты от ботов. Пользователям предлагают угадать, что изображено на картинке. В реальной жизни на бумаге капча может оказаться бесполезной, поскольку не обеспечивает безопасности — достаточно просто поставить галочку в нужном поле.