Безумные вещи, которые творили наши предки

Многие привыкли полагать, что с каждым годом мир становится только безумней. Однако в действительности странные и нестандартные вещи встречались всегда, в том числе в прошлом. О некоторых особенностях, которые делали наши предки, мы расскажем в этой статье.

Смертельная красота

В XVII-XVIII веках существовала мода на бледность, которая сочеталась с румянцем, однако такие стандарты являлись губительными. Свинцовые белила серьезно вредили коже, вынуждая девушек наносить более толстые слои косметики. Нередко попытка угнаться за модой приводила к смерти из-за отравления свинцом, но и это не останавливало дам в желании соответствовать.

Дуэли

В Германии эпохи Средневековья конфликты между супругами могли решаться посредством дуэли. Притом правила гласили, что мужчина в момент сражения должен находиться по пояс в яме. В руке у него оставалась дубинка, а вторую конечность привязывали. Для женщин оружием служил мешочек с камнями, а двигаться они имели возможность в пределах ограниченной территории.

Колокол в Сибире

Помимо того, что в прошлом проводились суды над животными, так порой доставалось даже неодушевленным предметам. В частности, однажды «под раздачу» попал колокол из Углича. Обвиняли «подсудимого» в том, что в 1591 он уведомил общественность о кончине царевича, спровоцировав тем самым народные волнения. Осужденного признали виновным, лишив его «языка» и избив плетью. Кроме того, «бедолагу» отправили в ссылку в Сибирь, которая продолжалась 300 лет.

Дети почтой

Хотя звучит невероятно, но в XX столетии в США граждане могли отправить своего ребенка почтой, если его вес не превышал допустимого веса посылки. Притом обходилась такая услуга всего в 15 центов. Таким образом родители просто пытались экономить, отправляя отпрысков к родственникам.

Экскурсии в психбольницы

Если сейчас вопрос с тем, куда пойти, возникает реже из-за обилия всевозможных мест, в прошлом дела с этим обстояли хуже. Владельцы психбольниц, к примеру, чтобы развлечь публику и заработать предлагали за определенную плату посетить психлечебницу, где можно было посмотреть на пациентов. Кроме того, последних даже позволялось бить плетью.

Зубы

Традиция чернения зубов была популярна в ряде регионов, в том числе в Западной Европе, Америке и особенно Японии. До сих пор нет однозначного мнения относительно причин появления подобного ритуала, но некоторые ученые допускают, что все дело в желании скрыть плачевное состояние зубов. Впрочем, не исключено, что таким образом граждане пытались создать иллюзию кариеса, наблюдаемого преимущественно у богачей, ведь не каждый мог позволить себе есть сахар.

Беременность

В прошлом медицина не была развита так хорошо, поэтому врачи советовали беременным женщинам множество странных вещей. К примеру, более 70 лет назад в США медики рекомендовали дамам в положении посредством курения избавляться от запоров. Роженицам даже не запрещалось курить в стенах больницы.]]>