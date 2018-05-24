В Сети хвастаются свиданиями с бородатыми ящерицами

Американка под ником @danisnobank прославилась в Сети после того, как похвасталась необычным другом. Снимок был опубликован на странице девушки в Twitter.

Главным героем изображения стала бородатая ящерица по кличке Пети. Под ее лапой лежала ложка, а рядом стояла упаковка теста для печенья: создавалось впечатление, что пресмыкающееся собиралось испробовать десерт.

«Девичник с моей лучшей подругой», — поиронизировала хозяйка над питомцем в описании к снимку. На следующий день @danisnobank выложила еще одну фотографию с ящерицей, которая на этот раз держала мини-эклер.

girls night with my bff pic.twitter.com/6O48npEVRG— izzy (@danisnobunk) 18 мая 2018 г.

Посты девушки моментально набрали вирусную популярность, собрав в общей сумме более 26 тысяч репостов и 100 тысяч лайков. В комментарии пришли другие владельцы бородатых ящериц, которые также весело проводили время со своими редкими питомцами.

Date night with my man💙 pic.twitter.com/wWmU1MKFEU— Abby Jeske 🦎 (@AbbyJeske) 20 мая 2018 г.

«Провожу ночь с моим мужчиной»

«Скейт-свидание»

«Лучшие друзья»