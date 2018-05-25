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Испуганный медведь застрял в машине и стал бибикать
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Испуганный медведь застрял в машине и стал бибикать 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Полицейские штата Коннектикут (США) выехали на вызов о взломе машины и обнаружили медведя, который забрался в автомобиль и не мог из него выбраться. Об этом сообщило издание UPI.
Владелица машины Линда Морад (Linda Morad) позвонила спасателям, когда увидела, что у ее припаркованного у дома друзей Subaru Outback зажглись фары. Также от автомобиля раздавалось бибиканье и завывания сигнализации. «Я здесь совсем одна, и кто-то забрался в мою машину. Фары горят, гудок визжит, как сумасшедший, и я вижу движение внутри автомобиля», — сказала она диспетчеру.
Вскоре на место прибыла полиция и обнаружила, что взломщиком оказался черный медведь. «Мы думаем, он открыл дверь лапой. И судя по плачевному состоянию машины, зверь был очень испуган», — предположил капитан полиции Лоуренс Терра (Lawrence Terra). Они вскрыли автомобиль, и медведь немедленно убежал прочь.
Крис Коллиби (Chris Collibee) из Министерства энергетики и защиты окружающей среды американского штата Коннектикут заявил, что звери нередко вламываются в автомобили, так как их привлекает запах еды. Однако Морад отметила, что из еды в ее машине был только банан, и медведь его не тронул.
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