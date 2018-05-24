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Какие тайные методы используют спецслужбы
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Какие тайные методы используют спецслужбы 

Рамблер 4 часа назад
В каждой стране есть секретные службы, которые решают самые разные задачи. Но информацию о сотрудниках этих служб, работе, которую они делают, и методах, применяемых ими в работе, известно мало. Но мы раскроем некоторые секреты.
1. У них есть здания по всему миру. В Вашингтоне построено здание из 9 этажей, на котором нет никаких опознавательных знаков. Это неприметное строение принадлежит секретной американской службе. Никто не знает, что находится внутри.
2. Белый дом — самое охраняемое место на планете. Вокруг установлены ракеты, которые собьют любой объект над зданием, а под Белым домом имеется бункер.
3. Сотрудники носят костюм, тёмные очки и наушники. Дело в том, что под костюмом можно спрятать оружие, очки защищают глаза, а наушники необходимы для координации действий.
4. Сотрудники секретной службы проверяют все послания, как электронные, так и обычные, они пробуют еду и сопровождают охраняемую персону повсюду, включая ванну и кабинет врача.
5. Агенты используют закодированные имена, так что догадаться, о ком они говорят, невозможно.
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