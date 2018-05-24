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Кот прокатился верхом на автомобиле в США
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Кот прокатился верхом на автомобиле в США 

360tv.ru 56 минут назад
Перепуганный кот прокатился на крыше автомобиля в Небраске, США, сообщило KTVQ News. Видеозапись инцидента сделала и выложила на YouTube женщина, ехавшая рядом.
На кадрах видно, что перепуганное животное сидит на крыше автомобиля, несущегося на довольно высокой скорости. Как его при этом не сдуло ветром, остается непонятным. Фактически кота спасла неравнодушная автор ролика, которая привлекла внимание водителя и сообщила ему о пассажире.
Как говорится в обзоре, вероятнее всего, на крышу автомобиля животное привело любопытство. Видеозапись уже привлекла внимание зоозащитных организаций, которые намереваются выяснить судьбу пушистого «пассажира».
Черепаха‐путешественница по имени Мотя прошла 6 километров, чтобы попасть на подмосковную таможню. Но покинуть страну не смогла. О забавной истории путешественницы «360» рассказали в ведомстве.
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