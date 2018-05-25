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Монахи Шаолиня раскрыли секрет левитации
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Монахи Шаолиня раскрыли секрет левитации 

Рамблер 5 часов назад
Монахи шаолиньского монастыря рассказали о том, как делается самый завораживающий трюк, неизменно вызывающий восторг зрителей, — левитация. Это произошло перед началом традиционного праздника — фестиваля шаолиньского монастыря. Интригующий фокус выглядит так, будто люди по-настоящему летают. На самом деле исполнители поднимаются в воздух на особых канатах и парят на высоте 80 метров над землёй. Чтобы совершать такие впечатляющие упражнения, необходимо не только быть в отличной физической форме, но и наработать огромный опыт. Воспитанники буддийского Шаолиня тренируются годами, чтобы предстать перед публикой и поразить её невероятным шоу. Как рассказывают монахи, нужно ещё и уметь владеть собой, чтобы справиться с волнением на огромной высоте.
Шаолиньский монастырь и его монахи давно стали легендарными. Бытует мнение, что здесь живут чуть ли не сказочные волшебники, обладающие свехсилой. В реальности безукоризненное владение своим телом, которое демонстрируют обитатели Шаолиня, — это результат сложных, многолетних тренировок по развитию силы, выносливости, ловкости, психологическая подготовка и регулярные практики, направленные на изучение ресурсов собственного организма.
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