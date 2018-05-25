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О чем молчат сотрудники аэропортов
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О чем молчат сотрудники аэропортов 

Рамблер 5 часов назад
Огромный современный аэропорт можно сравнить с мегаполисом. Ежедневно через аэропорт проходят тысячи людей, но лишь сотрудники знают, как именно функционируют все системы воздушной гавани. Пришло время и вам узнать кое-какие любопытные факты об аэропортах.
1. Не все ощущают себя комфортно, когда к ним прикасаются сотрудники охраны, проводя личный досмотр. Но вы с этим смиритесь, когда узнаете, что в некоторых воздушных гаванях служба безопасности видит вас голым. Это происходит, когда вы проходите через сканер, в котором вас просят поднять руки.
2. Аэропорты принимают на работу людей, которые должны замечать не вполне нормальное поведение пассажиров. Оглядывающийся по сторонам, суетящийся, постоянно почесывающийся или даже облизывающий шубы человек может вызвать подозрение.
3. Чемоданы улетают другими рейсами из-за ошибки сканеров. Сейчас наклейки на чемоданах считывают сканеры, а сортировка багажа происходит в автоматическом режиме. Если на багаже сохранилась наклейка с предыдущего полёта, то сканер может отправить сумку в другую страну.
4. Диспетчеры следят за самолётами, которые находятся в воздухе и на земле. Каждому диспетчеру нужно держать в поле зрения до пяти мониторов, на которых отображаются данные о конкретных самолётах и погоде.
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