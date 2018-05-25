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Гигантская анаконда — жуткая находка рыбаков
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Гигантская анаконда — жуткая находка рыбаков 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Двое рыбаков совершенно случайно обнаружили огромную анаконду, которую можно назвать самой большой в мире. Вообще-то, поначалу они приняли существо за огромное бревно, плывущее по реке — и только подплыв поближе поняли, какая опасность их поджидает.
В мировой фауне нет змей больше анаконды. Существуют свидетельства о существовании анаконд 11 метров в длину.
Обычно анаконды караулят добычу в тихих водоемах Амазонки и Ориноко. Змея вполне может проглотить человека целиком и смерть эта будет просто ужасна.
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