Гигантская анаконда — жуткая находка рыбаков

Двое рыбаков совершенно случайно обнаружили огромную анаконду, которую можно назвать самой большой в мире. Вообще-то, поначалу они приняли существо за огромное бревно, плывущее по реке — и только подплыв поближе поняли, какая опасность их поджидает.

В мировой фауне нет змей больше анаконды. Существуют свидетельства о существовании анаконд 11 метров в длину.

Обычно анаконды караулят добычу в тихих водоемах Амазонки и Ориноко. Змея вполне может проглотить человека целиком и смерть эта будет просто ужасна.