Механики вставили в барби-авто настоящий двигатель

Игрушечные автомобили сами по себе не так уж интересны — они маленькие и развить могут очень невысокую скорость. Но что произойдет, если вставить в крохотную машину двигатель от настоящей? Такая мысль пришла в голову механикам-энтузиастам из Америки. И они тут же решили воплотить свою идею в жизнь. Вышло интересно.

Невероятно шустрая игрушка превзошла все ожидания создателей. На видео автомобилем управляет один из изобретателей по имени Этан.

Говорят, что вождение маленького розового автомобиля не может быть хорошей идеей. Эти ребята доказали обратное.